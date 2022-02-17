Aratos Felsefe Okulu ders metinlerinin 4’üncü kitabı yayımlandı

Tarsus’ta yayınlanan Aratos Felsefe Dergisi yeni bir felsefe kitabı daha yayımladı.

Dergi bünyesinde oluşturulan Aratos Felsefe Okulu’nda üniversite hocalarının çeşitli konularda verdiği dersler kitaplaştırıldı.

Kitabı yayına hazırlayan gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık, Aratos Felsefe Okulu’nda verilen dersleri kitaplaştırarak kalıcı hale getirdiklerini belirtti.

Pişmanlık, “Antik Çağ’da Tarsus’taki felsefe okullarından günümüze yazılı belge kalmamıştır. Biz de felsefe okulumuzda verdiğimiz dersleri hocalardan makale olarak topluyor ve kitap olarak yayınlıyoruz. Felsefe adına iyi niyetli çabalar hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Aynı şekilde bu çabalar buharlaşmaz, aksine eserlerle kalıcılaşır” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde felsefe okulundaki derslerin yüz yüze yapılma olanağı kalmadığını dile getiren Pişmanlık, “Bu nedenle ülke genelinde oluşturduğumuz 25 felsefe okulunun da izleyebileceği şekilde, dersleri Youtube kanalındaki Aratos Felsefe Okulu kanalımızdan yayımlanmaya başladık” dedi.

‘Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) de destek verdi...’

Öte yandan, Aratos Felsefe Okulu’nun 2020-2021 dönemine, çok değerli akademisyen ve Marksist aydının içinde yer aldığı Bilim ve Aydınlanma Akademisi de (BAA) destek verdi” diye konuşan Pişmanlık, “Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu’na ve hocalarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Aratos dergisi Yayın Kurulu Başkanı Zehragül Aşkın ise yaptığı açıklamada, açıklamasında felsefenin aydınlanma çabasındaki önemine değindi.

‘Felsefe olmayan bir toplumda aydınlanma olmaz...’

Aşkın şöyle konuştu:

“Aratos Felsefe Okulu'nda 2020-2021 yılları arasında ders veren hocaların, ders metinlerinin toplanmasıyla oluşturulan elinizdeki üçüncü kitabı, bireysel ve toplumsal bağlamda felsefenin bir aydınlanma projesi olduğu görüşünü sahiplenen sorgulayıcı zihinlere hitap etmektedir. Aratos Okulları'nda verilen tüm derslere eşlik eden ve neredeyse felsefi bir terminoloji ile apriori (zorunlu; genel geçer) bir bilgi niteliğine sahip olan bu mottomuzun arka desenini, bilimlerin, sanatın, adil ve eşit yaşama koşullarının ve ortak demokratik erdemlerin tesis edilmesinin arkhesini (ilkesini) felsefi düşüncenin oluşturmasıdır. Aslında söylemeye bile gerek yok; 'felsefeylemeyen' (feslefe yapmayan) bir toplumda sadece bilimler değil; adalet, eşitlik ve özgürlük ideleri de toplumsal yaşamda kendisine yer edinemez. Yani felsefeylemeyen bir toplumda aydınlanma olamaz. Bu sonuç insanlık için aydınlanma adına benim tarafımdan değil; felsefe tarafından yapılan olgusal bir tespittir”.



