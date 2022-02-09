Türkiye Felsefe Kurumu’ndan Uğur Pişmanlık’a teşekkür plaketi

Türkiye Felsefe Kurumu (TFK), geçtiğimiz Ekim ayında, felsefeye olan katkılarından dolayı Aratos Dergisi sahibi ve Yayın Yönetmeni Uğur Pişmanlık’a bir teşekkür plaketi verdiğini duyurdu.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Ioanna Kuçuradi, Pişmanlık’a Covid-19 salgını nedeniyle plaketi elden takdim edememekten dolayı üzüntü duyduklarını bildirdi.

Pişmanlık’a takdim edilen plakette "Türkiye Felsefe Kurumu, düzenlediği çalışmalarla Türkiye’de felsefeye ilginin artmasına katkıda bulunan Sayın Uğur Pişmanlık’a teşekkür eder" denildi.

'Felsefe toplumsal sorumluluk gerektiren, gönüllülük gerektiren bir çaba'

soL’a konuşan Pişmanlık, felsefenin toplumsal sorumluluk da içeren ve gönüllülük gerektiren bir çaba olduğu vurguladı. Pişmanlık şöyle konuştu:

"Antik Çağ’da Tarsuslu Filozoflar kitabım 23 yıl önce yayınladı. Sadece bu tarih esas alınırsa 25 yıldır Tarsus’ta felsefe ve aydınlanma çabası içinde oldum. Felsefe her şeyden önce bir dünya algısı ve bir yaşam biçimdir. Felsefe kişinin de toplumun da gelişmesi için gereklidir. Toplumsal yaşamın, ileriye doğru değişimi ve gelişimi felsefeyle olur. Felsefe olmadan aydınlanma gerçekleşmez. Aratos adına, felsefe adına ne yaptıysam, felsefeye ilgi duyan dostlarımla yaptım. Bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, sanatçı dostlarımıza, yazarlarımıza ile her zaman Aratos’un yanında olup katkıda bulunanlara, teşekkür ediyorum.

'Felsefenin aydınlığının yayılmasını umut ediyorum'

Bu plaketi Türkiye’de Aratos dergisi adına kurduğum 28 felsefe okulu sorumlusu duyarlı arkadaşlar adına adına alıyor ve onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca felsefe adına çabalarımdan dolayı bana 'Teşekkür Plaketi' vermeyi uygun bulan Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Ioanna Kuçuradi hocamıza ve şahsında bütün yönetim kurulu üyesi hocalarıma teşekkür ediyorum. Felsefe adına bir felsefe kurumundan plaket almak değerli olduğu kadar onur vericidir. Tarsus’u felsefe kenti yapma çabalarımızla birlikte ülkemizde de felsefenin aydınlığının yayılmasını umut ediyorum."

Antik Çağ’a yaşamış şair, matematikçi ve gökbilimci (astronom) Tarsuslu filozof Aratos adına 19 yıldır bir felsefe dergisi yayımlayan gazeteci-yazar Uğur Pişmanlık, Aratos dergisi dışında, Aratos Kültür Sanatevi’nde bütün sanat dallarında etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Son olarak, Tarsuslu gökbilimci Aratos’un günümüzden 2 bin 200 yıl önce yazdığı “Gök Olayları” (Phaenomena) kitabının çevirisini ilk kez yayımlayarak Türkçe'ye kazandıran Pişmanlık, yeni hedefi ve hayalinin "Tarsus’a Aratos Gözlemevi kazandırmak" olduğunu ifade etti.