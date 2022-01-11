Aratos dergisinin kurduğu felsefe okullarının sayısı 28’e ulaştı

Adını Antik Çağ’da yaşamış Tarsuslu filozof Aratos’tan alan Aratos Dergisi, felsefe adına çok sayıda iş yapıyor. Antik çağda Tarsus’ta felsefe okullarının varlığından yola çıkan dergi, daha önce kurduğu Aratos Felsefe Okulu’na yenilerini ekleyerek 28 kentte felsefe okulunun kuruluşunu gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada, son olarak Kıbrıs’ta Zenon Felsefe Akademisi, Kırşehir’de Çağdaş Felsefe Okulu ve İzmir’in Menderes ilçesinde ise antik çağda bir kehanet merkezi adını taşıyan Klaros Felsefe Akademisi’nin kurulduğu belirtildi.

Tarsus’ta 19 yıldır yayınlanan Aratos Dergisi, biri ülke dışında olmak üzere Türkiye genelinde 28 kentte felsefe okulu kurdu. Aratos dergisinin bu çabaları, Tarsus’ta antik çağda olduğu gibi bugün de felsefenin etkilerini çevresine yayıyor.

Aratos, felsefeyi topluma yayma ve gündelik hayata sokma çabasını sürdürürken, kurduğu okullarla etki alanını genişletiyor.

Edinilen bilgiye göre, felsefe okulları, Akdeniz Bölgesi ve Çukurova içinde 7, Ege 7, Marmara bölgesi ve Trakya’da 4, İç Anadolu bölgesinde 5, Güneydoğu Anadolu’da 2 ve Kıbrıs’ta Lefkoşa’da 1 tane yer alıyor.

Antik çağda felsefe okulları ile yetiştirdiği filozoflarıyla tanınan ve stoa felsefesinin merkezlerinden biri olarak anılan Tarsus’ta 2011 yılında başlayan felsefe okulu çabaları Anadolu’ya yayılıyor.

Aratos dergisi kurucusu ve yayın yönetmeni gazeteci Uğur Pişmanlık, Tarsus’u yeniden felsefe kenti yapmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Aratos dergisi öncülüğünde okullardan ilki, Tarsus’ta 11 yıl önce oluşturulan Aratos Felsefe Okulu’yken şimdi 28 kentte 28 okulu kurmuş olduk. Son okulumuz ise Klaros Felsefe Akademisi oldu.

Aratos Felsefe Okulu’nda 34 ayrı üniversiteden akademisyenler gelip ders veriyor. Pandemi nedeniyle son iki dönemdir dersler internet üzerinden yapılıyor. Aratos Felsefe Okulunda, her yıl Kasım ile Mayıs ayı arasındaki 8 aylık süre içerisinde 30 kadar ders yapılıyor. Haftalık olarak yapılan dersler ağırlıklı felsefe olmak üzere, tarih, felsefe, arkeoloji, edebiyat, resim-heykel, müzik, tıp, ekoloji ve astronomi gibi alanları kapsıyor.

Çıkış noktası Tarsus olan bu 28 okulda 8 aylık ders programı kapsamında çeşitli üniversitelerden 27 felsefeci akademisyen, 10 arkeoloji, 6 sosyoloji, 6 sanat tarihi ve güzel sanatlar, 2 İktisadi ve İdari Bilimler, 3 Yabancı Diller, 3 Tıp, 2 Mimarlık ve Şehir Planlama, 1 Zeoteknik ve Genetik, 1 Su Ürünleri Mühendisliği, 1 Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, 1 Uzay Bilimleri, 1 Hukuk ile 1 yazar olmak üzere toplam 65 hoca derslere katılmaktadır.”