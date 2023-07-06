Araştırma başlatıldı: Evlerini kiraya verip konteynere yerleşmişler

Yüz binlerce kişinin evini kaybettiği deprem bölgesinde barınma sorunu hâlâ çözüm bekliyor.

Yenişafak'ta yer alan habere göre deprem bölgesindeki illerde az hasarlı evlerini kiraya veren bazı ev sahiplerininse konteyner evlerde kaldığı söyleniyor.

Konteynerler alınacak

Duruma ilişkin konuşan AKP kaynakları da “Ev sahibinin iki evi var. Birisinde kendisi oturuyor, diğerinde kiracısı. Dairesini daha yüksek fiyattan kiralayabilmek için hem mevcut kiracısını çıkarıyor hem de kendi oturduğu daireden çıkarak orayı da kiraya veriyor. Daha sonra evinin hasarlı olduğunu söyleyip konteyner kente yerleşiyor. Üstüne devletten her türlü desteği alıyor. Bu kişiler araştırılmaya başlandı. Hepsi tek tek tespit edilerek evlerine gönderilecek” dedi.