Arap basını: S-400'ler ABD kuvvetlerinin bulunduğu İncirlik Üssü'ne getirildi

Arap basınında yer alan iddialara göre Rusya'dan alınan S-400'ler ABD askerlerine ev sahipliği yapan İncirlik Üssü'ne çekildi.

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BAE menşeli Sky News Arabia'ya konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Adana'da ABD Hava Kuvvetleri ve NATO kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik Üssü'ne Türkiye'nin S-400 bataryalarını getirdiğini söyledi.

Öte yandan HaberGlobal'e konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik’e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık kaynakları, "Türkiye’nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü’ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

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