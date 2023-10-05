Arap Baharı kararsızlığı devam ediyor: Fidan'dan dikkat çeken kabul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Al Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa'yı kabul etti.

DIşişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada; Görüşmenin 3 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Arap Baharı konusunda kararsızlık

Gezi Davası'na yönelik Yargıtay kararında, Arap Baharı'nın ele alınışı dikkat çekmişti.

Yargıtay tarafından hazırlanan hem iddianamede hem de karar metninde Arap Baharı konusunda iki farklı tespitte bulunuldu. Kararda, Arap Baharı için hem “özgürlük hareketi” denmiş hem de “dış mihrak destekli” olduğu belirtildi.

Yargıtay’ın hazırladığı karar metninde Arap Baharı'na dair “... netice itibariyle yapılan tespitler çerçevesinde Gezi Parkı eylemlerinin, renkli devrimler ve Arap Baharı'nda olduğu gibi uzun süredir hazırlık yapan, toplum mühendisliği ve kitleleri harekete geçirme konusunda profesyonel bir eğitim alan, uluslararası bağlantıları ile büyük ve etkili bir yurtdışı desteği de bulunan çekirdek bir grup tarafından planlandığı, başlatıldığı, genişletildiği, fonlandığı ve ülke sathına yayıldığı…” ifadeleri kullanlmıştı.

Yani, Yargıtay, Arap Baharı’nın “tıpkı Gezi gibi suç teşkil eden” bir hareket olduğu görüşünü ortaya koymuştu.