Arap Alevileri hedef gösteren Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı

İktidara yakın gazeteci Kemal Öztürk hakkında, NTV yayınında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında müşteki beyanlarının alındığı, Kemal Öztürk’ün gözaltına alınarak 1 Eylül 2026 tarihinde SEGBİS üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nın eski Genel Müdürü olan Kemal Öztürk, NTV'de Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği programda Esad yönetimi döneminde İdlib, Afrin ve Halep kırsalında yaşananlara ilişkin dinlediği anlatılardan söz etmiş, Sednaya Hapishanesi'ne ilişkin Öztürk, "Orada çalışmış çöpçüyü bile assalar, kurşuna dizseler yeridir dersiniz" ifadelerini kullanmıştı. Öztürk daha sonra sözlerini, "İdlib'de, Afrin'de ve Halep kırsallarında öyle korkunç hikayeler dinledim ki, 'bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir' diyesiniz geliyor. Ama bakın intikam almadılar" diye sürdürmüştü.

Öztürk'ün bir inanç topluluğunun tamamını hedef alan ifadeleri Alevi örgütlerinin tepkisine yol açmıştı. Türkiye Alevi Federasyonu "Gazetecilik, halkları hedef göstermek değildir" açıklaması yaparken, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat da Maraş, Çorum ve Madımak katliamlarının öncesindeki nefret dilinin bugün farklı biçimlerde yeniden üretildiğini söylemişti. DEM Parti de Öztürk'ün sözlerine ilişkin yargı makamlarına soruşturma çağrısında bulunmuştu.

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