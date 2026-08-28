Kemal Öztürk'ten Arap Alevileri hedef alan sözler: 'Hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor'

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Kemal Öztürk, katıldığı televizyon programında Suriye'deki Arap Alevileri (Nusayriler) hedef alan sözler sarf etti.

Anadolu Ajansı'nın eski Genel Müdürü olan Öztürk, NTV'de Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği programda Esad yönetimi döneminde İdlib, Afrin ve Halep kırsalında yaşananlara ilişkin dinlediği anlatılardan söz etti.

Sednaya Hapishanesi'ne ilişkin de konuşan Öztürk, "Orada çalışmış çöpçüyü bile assalar, kurşuna dizseler yeridir dersiniz" ifadelerini kullandı.

Öztürk daha sonra sözlerini, "İdlib'de, Afrin'de ve Halep kırsallarında öyle korkunç hikayeler dinledim ki, 'bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir' diyesiniz geliyor. Ama bakın intikam almadılar" diye sürdürdü.

Alevi örgütlerinden tepki

Öztürk'ün bir inanç topluluğunun tamamını hedef alan ifadeleri Alevi örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Türkiye Alevi Federasyonu, Öztürk'ün sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bir televizyon ekranından bir inanç toplumunun tamamının hedef alınmasının sıradan bir siyasi değerlendirme olarak görülemeyeceğini vurguladı.

Federasyon açıklamasında, insanları kimlikleri ve inançları üzerinden kolektif biçimde suçlayan ve düşmanlaştıran dilin şiddete zemin hazırladığına dikkat çekerek, "Gazetecilik, halkları hedef göstermek değildir" dedi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat da Öztürk'e tepki gösterdi. Alevilerin yeniden hedef tahtasına oturtulduğunu belirten Mat, Maraş, Çorum ve Madımak katliamlarının öncesindeki nefret dilinin bugün farklı biçimlerde yeniden üretildiğini söyledi.

DEM Parti: Derhal soruşturma başlatılmalı

DEM Parti de Öztürk'ün sözlerine ilişkin açıklama yaparak yargı makamlarına soruşturma çağrısında bulundu.

Parti, Öztürk'ün ifadelerini "nefret suçu" olarak nitelendirerek, "Bu dil açıkça suç teşkil etmektedir. İlgili kişi hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır" dedi.

DEM Parti açıklamasında, toplulukların kimlikleri ve inançları üzerinden hedef gösterilmesinin geçmişte pogromlara ve katliamlara zemin hazırladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Arap Aleviler yalnız değildir" denilerek halkları ve inançları birbirine düşmanlaştıran ve katliam söylemlerini normalleştiren anlayışın karşısında durulacağı belirtildi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat da bir rejimin işlediği suçların bütün bir halka yüklenemeyeceğini belirterek, Halep, Lazkiye ve Tartus'ta yaşayan Alevilerin yaşananlardan kolektif olarak sorumlu tutulamayacağını söyledi. Fırat, "Sizi öldürebilirdik ama öldürmedik" anlayışının karşısındakini yaşamı bağışlanmış bir topluluk olarak gören bir zihniyetin ürünü olduğunu ifade etti.

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