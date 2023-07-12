Aracında ölü bulunan 'Maseratili polis'in eşi: 'İntihara sürükleyenler hesabını verecek'

"Maseratili polis" olarak gündeme gelen, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

T24'te yer alan habere göre eşi Özlem Üçgül ile aralarında çıkan tartışmadan sonra Üçgül'ün, eşinin araçtan iner inmez silahla kendini vurdu ve polis memuru Üçgül'ün ellerinde barut izi tespit edildi.

'İntihara sürüklendi'

Olayın ardından Özlem Üçgül sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Üçgül, çok sayıda asılsız haberin yer aldığını belirterek, "Bu adamı elbirliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek" ifadesini kullandı.

Üçgül, açıklamasında şunlar kaydetti:

"Bu adamı elbirliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum, hâlâ asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu; hazmedemedi atılan iftiraları. Ne geçti eline avukat; vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz dağ gibi adamı.''

Ne olmuştu?

Hüseyin Tayfun Üçgül, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille ilerlerken tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanmıştı.

Savcı, Üçgül'ün "alenen hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanması talep ederken, 6 yıl 10 ay hapis cezası istenmiş, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen müfettişin başlattığı idari soruşturma sonunda görev yeri değiştirilmiş ve açığa alınmıştı.

Ayrıca Üçgül hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenilmişti.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından eşi Özlem Üçgül yaptığı açıklamada, internet üzerinden zayıflama çayı sattığını, buradan kazandığı para ile 3 villa, 1 restoran, 1 işyeri, 2 otomobil sahibi olduğunu belirtmişti.