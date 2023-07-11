Lüks aracıyla gündeme gelen polis, aracında ölü bulundu

İstanbul Otoyolu'nda Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırması ile gündeme gelen polis Hüseyin Tayfun Üçgül, otomobilin içerisinde ölü bulundu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki araçta direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği sanılan kişinin polis Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Üçgül'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'Çok önemli bir ağın parçası gibi görünüyordu'

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, söz konusu ölümün şüpheli olduğunu belirtti.

Altaylı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maseratili polis olarak bilinen HTÜ Muğla Dalyan’da yol kenarında kafasına sıkarak intihar etmiş. Bana göre şüpheli bir intihar. Çok önemli bir ağın parçası gibi görünüyordu."