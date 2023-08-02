Araç satışlarında yeni düzenlemeler yolda

Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sahadaki denetim elemanları dışında elektronik sistemlerden de denetleme yapılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sıfır araçların stok durumu takip edilecek. Bu kapsamda yeni bir elektronik sistem kurulacak.

Elektronik sistemde sağlık alanında uygulanan ürün takip sistemi gibi bir uygulama yapılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte sahadaki denetim elemanları dışında elektronik sistemlerden de denetleme yapılacak.

Öte yandan, ikinci el piyasasında fiyatları daha da "makul seviyeye" getirmek için de araç satışı yapan ilan sitelerine de yeni denetim gelecek.

Yeni denetimle otomobil ilanlarında yer alan isim gerçek kişi olacak. Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak. Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak. İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek. Ayrıca, 3 araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek.

İlan sitelerine yapılacak bu uygulama sadece araç için değil, konut için de geçerli olacak. Satıcılar takip edilerek konutta fiyatı şişirenlere de cezai yaptırım uygulanacak.