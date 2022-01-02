Araç muayene ücretlerine de zam: 700 liraya dayandı

Araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya konuldu. 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılan tarifeye göre araç muayene ücretleri KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi.

Yüzde 36,20'lik artış

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.