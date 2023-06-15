Araç muayene raporlarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek

TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabilmesini sağlayan uygulamaya başlandığı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Araç muayenesinde e-rapor dönemi" notu ile paylaşım yapıldı.

Bakanlığın dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı. Bakanlığımızın dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda TÜVTÜRK tarafından verilen Araç Muayene raporlarına SMS, Elektronik Posta ve e-Devlet yoluya ulaşılabilecek.

Yeni uygulamayla yılda, 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtulacak, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmayacak, 459 bin 200 kilovat elektrik enerjisi sağlanacak, 196 bin litre akaryakıttan tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere yayılımı engellenecek."