Ara zam yok, sefalet var: Temmuzda milyonları ne bekliyor?

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İktidarın enflasyon hesapları bir kez daha tutmadı ve yıl sonu için belirlenen hedeflere henüz ilk beş ayda yaklaşıldı.

TÜİK’in mayıs ayı verilerine göre beş aylık enflasyon yüzde 16,61’i bulup ücretleri eritirken, iktidar temmuz ayında milyonlarca emekçiye gerçek bir zam yapmamak için her yolu deniyor.

İki yıldır açlık sınırının altında yaşayan asgari ücretliye temmuzda ara zam kapısı tamamen kapatıldı. Kamu emekçileri ve emeklilerinin hakkı toplu sözleşme bahanesiyle resmi enflasyonun bile 4 puan altında bir zamma indirgendi. İşçi emeklileri ise doğrudan TÜİK’in makyajlı verilerine mahkum edildi.

Kısacası iktidar, temmuz ayında milyonlarca emekçiyi ve emekliyi bile isteye daha da yoksullaştıracak bir sefalet düzenini devreye sokuyor.

Emekli makyajlı enflasyona, kamu emekçisi enflasyonun da altına mahkum

Yasa gereği temmuzda kamu emekçilerinin maaşları ve tüm emeklilerin aylıkları artacak. İşçi emeklileri, TÜİK tarafından temmuz başında açıklanacak resmi enflasyon oranı neyse o kadar artış alacaklar. Başka herhangi bir iyileştirme olmayacak.

Kamu emekçileri ve emeklilerinin durumu ise daha da vahim. Onlar için resmi enflasyonu görmek bile imkansız hale getirilmiş durumda. Toplu sözleşme hükümleri nedeniyle altı aylık zam, geçmiş zammın mahsubu esasına dayandığı için memurların aleyhine işliyor. Bu nedenle kamu emekçileri ve emeklileri resmi enflasyonun yaklaşık 4 ila 4,5 puan altında artış alacaklar.

Beş aylık verilere göre kamu emekçilerinin Temmuz artışı yüzde 12,41 olarak netleşti. Eğer altı aylık enflasyon yüzde 18-19 arasında olursa, kamu emekçileri ve emeklileri sadece yüzde 14-15 arasında bir artışla yetinmek zorunda kalacak. Oysa eş ve çocuk yardımları dahil 61 bin 890 lira olan en düşük kamu emekçisi aylığı, sadece ilk beş ayda 10 bin 280 lira eridi.

İşçiler ayın 12 günü vergi ve enflasyona çalışıyor

Yüksek enflasyonun yanı sıra vergi ve kesintiler de ücretlerin harcanabilir net kısmını doğrudan aşağı çekiyor. DİSK-AR'ın hesaplamasına göre, sadece SGK kapsamındaki 16,7 milyon işçiyi kapsayan verilere göre, yılın beşinci ayında enflasyonun işçi ücretlerine birikimli toplam faturası 458,8 milyar lira olurken, gelir ve damga vergisinin faturası 431,2 milyar liraya ulaştı. Böylece işçilerin vergi ve enflasyon kaynaklı toplam birikimli kaybı en az 889 milyar 991 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu kayıp, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 46,8’lik bir artışı ifade ediyor.

Ocak-Mayıs 2026 döneminde brüt giydirilmiş olarak 64 bin 985 lira esas alınan ortalama işçi ücreti, daha yılın dördüncü ayında ikinci vergi dilimine girilmesi sebebiyle mayıs ayında 15 bin 537 lira vergi ve kesinti kaybı yaşadı. Buna yüzde 16,61’lik beş aylık enflasyon aşınması sonucu oluşan 8 bin 458 liralık gerileme de eklendiğinde ortalama işçi ücretindeki toplam kayıp 25 bin 284 liraya ulaştı.

Yapılan hesaplamalar, işçilerin Mayıs 2026’nın en az 12 gününü vergi, kesinti ve enflasyona çalışarak geçirdiğini gösteriyor. Mayıs ayında asgari ücretin 1,5 katı olan ücretlerin yüzde 34,6’sı, 2 katı olanların yüzde 38,3’ü, 2,5 katı olanların yüzde 39,4’ü ve 3 katı olan ücretlerin yüzde 41,4’ü vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi.

Asgari ücret 25 aydır açlık sınırının altında

Yılbaşında 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücret, Ocak-Mayıs döneminde 4 bin 663 lira erirken, açlık sınırının altındaki seyri de devam ediyor.

Asgari ücret, Nisan 2024’ten bu yana, yani tam 25 aydır açlık sınırının altında bulunuyor. Nisan 2024’te asgari ücret 17 bin 2 lira iken açlık sınırı 17 bin 725 lira, Ocak 2025’te asgari ücret 22 bin 105 lira iken açlık sınırı 22 bin 131 lira olarak saptanmıştı. Ocak 2026’da ise asgari ücret 28 bin 75 liraya yükseltilirken açlık sınırı 34 bin 587 lira olarak belirlendi.

Giderek tırmanan hayat pahalılığıyla birlikte Aralık 2026’da dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamasından oluşan açlık sınırının 45 bin lira dolayına gelmesi bekleniyor. Temmuz ayında ara zam yapılmaması durumunda, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın asgari ücretin yüzde 60’ını aşacağı öngörülüyor.

İktidar kapıyı patronlar için kapattı: 'Gündemimizde yok'

Oysa asgari ücretin yüksek enflasyon koşullarında yılda birden fazla kez artırılması kanunen mümkün. Asgari Ücret Yönetmeliği’nde yer alan tanım şöyle:

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığında ödenen ve işçinin; gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek miktarda belirlenen ücrettir.

Buna karşın, hükümetin izlediği kemer sıkma politikalarında bir değişiklik öngörülmüyor ve temmuzda asgari ücretin yeniden belirlenmesi planlanmıyor. Önümüzdeki süreçte özel sektör işçilerinin neredeyse tamamının sıfır zam alacağı bir dönem yaklaşıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusundaki bir soruya net bir dille yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

Gündemimizde böyle bir çalışma yok.

Bu konuda konfederasyonların da attığı herhangi bir adım bulunmuyor. Türk-İş söylem düzeyinde asgari ücrete ara zam yapılması konusunda görüş açıklamasına rağmen fiili anlamda gerekli bir çaba içinde görülmüyor. DİSK de gerek rapor gerekse açıklamalarıyla ara zam konusunu dile getirse de kitlesel anlamda bu talebini henüz yükseltmiş değil.