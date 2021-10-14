Apple'da çip krizi: iPhone 13 beklenenden 10 milyon az üretilecek

Apple'ın, küresel çip sıkıntısı nedeniyle iPhone 13'ün üretimini 10 milyon adet kadar azaltacağı belirtiliyor.

Şirketin bu yıl sonuna kadar 90 milyon adet yeni iPhone modeli üretmesi bekleniyordu. Ancak Bloomberg'in haberine göre, Apple, Broadcom Inc ve Texas Instruments'ın çip tedariği konusunda sıkıntı yaşaması üzerine üreticilerine, bu sayının düşeceğini bildirdi.

Apple, Broadcom ve Texas Instruments konuyla ilgili Reuters'a yorum yapmaktan kaçındı. Texas Instruments, Apple'a ekran parçalarını Broadcom da kablosuz parçaları sağlıyor.

Temmuz ayında gelir artışının yavaşlayacağını tahmin eden Apple, Mac ve iPad'in üretimini de olumsuz etkileyen çip kıtlığının iPhone'a da yansıyacağını duyurmuştu. Texas Instruments da aynı ay açıkladığı gelir görünümüyle yılın geri kalanı için çip arzı endişelerine işaret etmişti.

Çip krizi, son dönemde otomobillerden elektroniğe bazı sektörlerde büyük bir baskı oluşturdu. Birçok otomobil üreticisinin üretimini geçici olarak askıya almasına yol açtı.

Analistler, devasa satın alma gücü olan ve uzun vadeli tedarik anlaşmalarına sahip Apple'ın çip arzı sıkıntısını diğer şirketlere göre daha iyi atlattığını söylüyor.