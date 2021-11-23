Apple, Türkiye'deki iPhone satışlarını durdurdu

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde AirPods, iPhone 11, iPhone 13, yeni MacBook Pro modelleri ve birçok ürünün satışı gerçekleşmiyor. Şu an firmanın yeni ve eski birçok ürününe ulaşım sağlanamıyor. Ürünlerin gönderim kısmında “şu anda mevcut değil” ibaresi gösteriliyor.

Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine gelmişti.

Konuyla ilgili Apple'dan resmi bir açıklama yapılmadı.