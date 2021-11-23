Pelit Çikolata, geçici olarak satış ve sevkiyatları durdurdu

Pelit Çikolata, ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını açıkladı.

Döviz kurundaki sert yükseliş nedeniyle Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar, sadece bugün yüzde 17'den fazla değer kazanarak zirve noktasını 13,46 TL'ye taşıdı, avro ise 15 TL'yi aştı.

Pelit Çikolata, yaptığı açıklamada ham madde sıkıntısı ve dövizdeki dalgalanmalar sebebiyle satışı durdurduğunu açıkladı.

Satış Müdür Metin Ayan tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli iş ortaklarımız,

Tedarikçi firmaların ham madde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir."

