Apple, ofise dönüşleri Ocak'a erteledi

Apple Inc. çalışanlarına yolladığı bildirimde daha önce ekim ayı olarak planladığı ofise dönüş tarihinin, artan Kovid-19 vakaları ve yeni varyantlar sebebiyle en erken ocak ayına çekildiğini duyurdu.

İlk etapta Eylül'de dönüşü hedefleyen şirket, daha sonra bu tarihi Ekim'e uzatmıştı. Apple çalışanlarının haftada üç gün ofisten çalışmasını öngörüyordu.

Bloomberg'in aktardığına göre Delta kaynaklı kısıtlamalar Asya-Pasifik’te giderek yaygınlaşıyor. Avustralya, en büyük şehri Sydney’de iki aydır süren kısıtlama tedbirlerini uzattı. Yeni Zelanda da ulusal karantinayı dört gün uzatma kararı aldı. Japonya’da 25 bin 156 yeni vaka ile Perşembe günü rekor kırıldı.

Apple'ın yanında başka şirketler de ofise dönüş takvimlerini ertelemeye devam ediyor. PwC, çalışanlarının ABD ofislerine dönüşünü 1 Kasım’a erteledi. IBM ise New York’taki ofislerini mevcut Kovid-19 koşullarını gerekçe göstererek yeniden kapadı.