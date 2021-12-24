Apple işçileri greve çıkıyor

ABD'li teknoloji devi Apple'da daha iyi çalışma koşulları talep eden işçiler bugün greve çıkıyor.

Apple çalışanlarının kurduğu dayanışma ağı Apple Together, Perşembe günü Twitter'da yaptığı açıklamada, "Yarın, 24 Aralık 2021, Apple çalışanları daha iyi çalışma koşulları talep etmek için bir grev düzenliyor" ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre, işçiler şirketin ücretli hastalık izni, uygun ruh sağlığı bakımı ve saygılı bir çalışma ortamı sağlamasını talep ediyor.

Şirketteki çalışma koşullarından, ırk ve cinsiyet ayrımcılığından şikayet eden Apple işçileri, belirli ihlalleri bildirdikleri bir internet sitesi oluşturdular ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle Apple yönetimine açık mektuplar yayımladılar.