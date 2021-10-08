AP Türkiye Raportörü'nden Osman Kavala kararına tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi-Çarşı davasının ilk duruşmasına Osman Kavala'ya destek vermek için katıldı.

Mahkemenin Osman Kavala'nın tutukluğuna devam kararı vermesinin ardından Amor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye yetkililerinin uluslararası taahhütlerine saygı göstermeleri konusunda kaçırılmış bir başka fırsat" dedi.

Amor "#OsmanKavalayaÖzgürlük" etiketiyle yaptığı paylaşımında "Bugün İstanbul'da hem kişisel olarak hem de Avrupa Parlamentosu adına dayanışma göstermek için Osman Kavala davasının duruşmasındaydım. Maalesef bu, Türkiye yetkililerinin uluslararası taahhütlerine saygı göstermeleri konusunda kaçırılmış bir başka fırsat oldu" ifadesini kullandı.

Karar sonrası yaptığı yazılı açıklamada da Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararların uymaya ve siyasi güdümlü uydurulmuş kovuşturmalara son vermeye çağıran Amor şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu, bu ve diğer ilgili davalar üzerinde çalışmayı bırakmayacak ve Türkiye'ye yönelik herhangi bir olumlu gündem de dahil olmak üzere, insan haklarını ve demokrasiyi AB-Türkiye ilişkilerinin gündeminin merkezine koymaya devam edecektir. Türk makamlarının AB'ye yaklaşmaya istekli olduklarını ifade eden son açıklamalarının samimiyetini kanıtlamak için gerçek olgulara ihtiyacımız var. Bu da, bu ve diğer AİHM kararlarına saygı duymakla ve siyasi gerekçelerle uydurulmuş davaları sona erdirmekle başlar."