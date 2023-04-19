AP: Moldova'nın AB'ye katılım müzakereleri bu yıl başlamalı

Avrupa Parlamentosu (AP), Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin bu sene içinde başlaması gerektiğini bildirdi.

AP Genel Kurulu'ndaki oylamada Moldova ile ilgili kabul edilen karar tasarısıyla ilgili AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AB Komisyonu tarafından belirlenen 9 adımın yerine getirilmesinin ardından, Moldova ile AB katılım müzakerelerinin 2023 yılı sonuna kadar başlaması gerekiyor" denildi.

Milletvekillerinin "Moldova'nın AB üyeliğinin birleşik ve güçlü bir Avrupa'ya jeostratejik bir yatırım olacağı" düşüncesinde oldukları belirtilen açıklamada, Moldova'nın "Rusya'nın baskısına ve enerji şantajına, komşu Ukrayna'daki savaş nedeniyle ekonomik karışıklığa ve ülkenin Avrupa yanlısı hükümetini istikrarsızlaştırmaya yönelik Kremlin destekli girişimlere" maruz kaldığı öne sürüldü.

Açıklamada, Moldova hükümetine "demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusundaki reform gündemini kararlılıkla sürdürmesi" çağrısı yapıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Haziran 2022'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmişti.