AP Başkanı Sassoli: Sindirilmeyeceğiz, Osman Kavala'ya özgürlük

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye AİHM kararını uygulayarak Osman Kavala'yı serbest bırakma çağrısında bulunan 10 ülkenin büyükelçilerini "istenmeyen kişi" ilan etme açıklamasına Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan tepki geldi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli Twitter hesabından yaptığı açıklamada 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesini "Türk hükümetinin otoriter gidişatının bir işareti" olarak yorumladı. Sassoli "Sindirilmeyeceğiz. Osman Kavala'ya özgürlük" mesajını paylaştı.

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.



Freedom for Osman Kavala. — David Sassoli (@EP_President) October 23, 2021

Öte yandan BBC Türkçe'nin aktardığına göre Reuters'a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi haberleri takip ettiklerini ve konuya netlik getirmesi için Türkiye Dışişleri Bakanlığı'yla iletişime geçtiklerini söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Trude Maaseide ise "Büyükelçimiz istenmeyen kişi ilan edilmeyi hak edecek hiçbir şey yapmadı" dedi, Türkiye'den henüz kendilerine bir mesaj iletilmediğini söyledi ve ekledi: "Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayarak uymaya taahhüt ettiği demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğüne uymaya davet etmeyi sürdüreceğiz."

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'den resmi bir bildirim almadan konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi. Bakanlığın açıklamasında Yeni Zelanda'nın Türkiye ile ilişkilerine değer verdiği aktarıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da henüz resmi bir bildirim almadıklarını, konu hakkında müttefik ülkelerle iletişim içinde olduklarını söyledi ve ekledi: "Ortak açıklamamızda da yer alan ortak değerlerimizi ve prensiplerimizi savunmaya devam edeceğiz."

Alman diplomat ve Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Woflgang Ischinger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin böyle bir adım atması durumunda AB'nin ortak bir tutum alarak Avrupa Birliği'ndeki tüm Türk diplomatları sınır dışı etmesini önerdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili açıklaması ile ilgili olarak hâlâ aynı görüşte olduğunu vurguladı ve Türkiye'yi AİHM kararlarını uygulamaya davet etti.

İlnur Çevik: Cumhurbaşkanı bu konuda son derece kararlı

Konuyla ilgili BBC'nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik ise bu 10 ülkenin Türkiye'nin güvenini geri kazanması için büyük bir çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi de olan Çelik, "Bu sıra dışı, eşi benzeri olmayan bir durum" dedi ve ekledi:

"Daha önce hiçbir büyükelçi böylesi davranışlarda bulunmamıştı. Bir NATO ülkesinin, ev sahipliği yaptığı müttefik diplomatlar tarafından böylesi bir muameleye maruz bırakıldığı başka bir örnek yoktur. Cumhurbaşkanı bu konuda son derece kararlı. Türkiye'ye eşi benzeri görülmemiş bir şekilde hakaret edildiğini düşünüyor. Türkiye gibi bir ülkeye ders veremezsiniz. İradenizi böylesi bir ülkeye dikte edemezsiniz. Bir çözüm bulunmasını gerçekten çok istiyorum fakat bunun için bu süreci başlatan hükümetlerin büyük bir kararlılık ve iyi niyet göstermesi gerekiyor."