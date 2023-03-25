Antik su kemeri yol çalışmaları sırasında tahrip edildi

Kuşadası’ndaki pınar sularının Efes Antik Kenti'ne götürülmesi amacıyla yaklaşık 2 bin yıl önce yapılan Kenchrios Su Yolu üzerindeki kemer iş makineleriyle tahrip edilmesinde ilk bulgular Orman İşletme Şefliği'ni işaret etti.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, tahribatı gündeme getirmesinden sonra Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıtası, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Kültür İl Müdürlüğü ekipleri sorumluların bulunması için harekete geçti.

Toplam uzunluğu 43 kilometre olan su yolunun üzerindeki 5 önemli kemerden biri olan Bahçecik Boğazındaki Didar Su Kemeri'nin Orman İşletme Şefliği'nin orman yolu açma çalışmaları sırasında iş makineleriyle tahrip ettiği bilgisine ulaşıldı.

Orman yolunun kemerin altından geçmesi için iş makinesiyle çalışma yapıldığı, ancak kemer altının dar olması nedeniyle vazgeçildiği, yolun güzergahının değiştirildiği belirlendi.

Yapılan tüm araştırmaların orman yolu çalışmalarını işaret ettiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Aldığımız bilgilere göre; Bahçecik Boğazı'nda doğanın içinde yapılan yol tahribatının, Orman İşletme Şefliği tarafından yangın yolu olarak açıldığı, ancak karşılarına çıkan tarihi su kemerinin içinden geçemediklerini, muhtemelen kemerin içinden geçmek isterken araç sığmadığından tarihi yapılara zarar verildiğini düşünmekteyiz. Kemerin içinden geçemeyen aracın, üst tarafından yine su yolları üzerinden arka tarafa geçtiklerini ve önce dere yatağından bir çalışma yapıldığı, bir süre yol çalışma yapılıp daha sonra vazgeçilerek, üst tarafta ayrı bir yol yapıldığını öğrendik” dedi.