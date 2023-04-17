Antik kentte güvenlik görevlisi tartıştığı meslektaşını öldürdü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy ve R.S. arasında nöbet konusuyla ilgili tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. tabancayla Köksoy'a ateş edip kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Köksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Ebubekir Köksoy'un cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Evinde yakalandı

Olayın ardından kaçan, kendisi de yüzünden yaralanan R.S., jandarma ekipleri tarafından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evinde yakalandı. Çağırılan ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen R.S.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.