Antep'te olmayan adresten 68 seçmen çıktı

Yerel seçimlere 34 gün kala taşıma seçmen tartışmaları gündemden düşmüyor. Son örnek Antep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı tarihi Bey Mahallesi’nde yaşandı. Toplam 611 seçmeni olan mahallede, gerçekte olmayan bir binada 68 seçmen tespit edildi.

Artı Gerçek’e konuşan Pir Sultan Abdal Derneği Antep Şube Başkanı ve Bey Mahallesi muhtar adayı Mehmet Erkek, seçim çalışmaları kapsamında mahalle sakinlerini sık sık ziyaret ettiğini ve bu durumu ziyaretler esnasında fark ettiğini söyledi.

Seçmen var, bina yok

Sözkonusu adrese defalarca gittiğini ancak binanın bulunmadığını söyleyen Erkek, "Yaptığımız bazı çalışmalarda bazı adreslerde seçmen ikâmetgahının olduğunu ama binanın bulunmadığını fark ettik. Özellikle Atatürk Bulvarı Bey Mahallesi 22/1 adresinde 68 seçmen var ama bina yok. Böyle bir bina bulamadık. Seçim çalışmaları kapsamında defalarca bu adrese gittim ama orada böyle bir bina yok" dedi. Bu durumu mahalle sakinleriyle paylaştığını ve kimsenin adresin varlığından haberdar olmadığını dile getiren Erkek, "Olmayan binanın hemen hemen hiçbir seçmeni soyismi benzerliği taşımıyor. Farklı yerlerden insanlar hepsi. Birçoğunun doğum yerleri farklı" diye konuştu.

68'i kayıp binada

Konunun araştırılmasını isteyen Erkek, "Mahallenin 611 seçmeni var. Bunlardan 68'i bu kayıp binada görünüyor. Bizim için kötü bir durum. Bunun araştırılmasını istiyoruz. Bunun nedeninin ne olduğunu bilmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Taşıma seçmen olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 68 seçmenin bir arada olduğu bir bina olması gerekiyor. Ama gidip arıyoruz, bakıyoruz, böyle bir yer yok" ifadelerini kullandı.