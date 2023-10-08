Antep'te kadın cinayeti: Kız arkadaşını öldürdü, annesini yaraladı

Gaziantep'te evini bastığı kız arkadaşının annesini yaralayıp, kız arkadaşını da öldüren şahıs, intihar etti.

Olay, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Dağcı, kız arkadaşı Fulya Aslan’ın evine geldi.

Dağcı, kapıyı açan kız arkadaşının annesi Gülçin Gürkan’ı silahla ateş ederek yaraladıktan sonra evde bulunan Fulya Aslan’ı başından vurarak öldürdü. Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fulya Aslan ile saldırgan Erkan Dağcı’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, omzundan yaralanan Gülçin Gürkan’ı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yılın ilk sekiz ayında en az 271 kadın cinayeti

2018 yılında uygulamaya giren ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi. 2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e çıktı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’na göre; bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı. 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.