Sakarya'da kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından vurularak hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evli olduğu erkeğin silahla yaraladığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Camili Mahallesi'nde evli olduğu İ.A. tarafından yanındaki B.T. ile silahla yaralanan Tansu A, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralı B.T'nin ise tedavisi devam ediyor.

Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında 5 Ekim'de, İ.A. (36) Tansu A. ile yanındaki B.T'ye (35) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etmiş, iki yaralı hastaneye kaldırılmıştı.

Polis merkezine giderek teslim olan İ.A. hakimlikçe tutuklanmıştı. (AA)