Antalya'da 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı görüldü.
İHA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman devam etti. Karın yerde tutmadığı görüldü.
Haber Merkezi
Dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Antalya'nın Tahtalı Dağı'nda kar yağdı
Antalya'da bulunan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
Haber Merkezi
Antalya'da 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde kar yağışı görüldü.
İHA'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman devam etti. Karın yerde tutmadığı görüldü.