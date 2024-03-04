Antalya'nın komünist adayları Konyaaltı ve Kepez’de halkla buluştu

Antalya Altınkum Semt Evi’nde TKP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nazlı Ece Mutlu ve TKP Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Adayı Mümtaz Aktaş’ın katılımıyla halk toplantısı yapıldı.

İlk olarak Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aktaş’ın söz aldığı etkinlikte, rant için değil emekçiler için bir belediyecilik uygulanacağı vurgulandı. Konyaaltı’nın insan kaynağının da olanaklarının da çok daha huzurlu, refah bir Konyaaltı için yeterli olduğunu ancak asıl problemin, kaynakların, halk için değil, zenginleri daha da zenginleştirmek için kullanıldığından bahseden Aktaş, Konyaaltı’nda yapacakları ilk işin tüm kaynakların halk için kullanılmasını sağlamak olduğundan bahsetti.

TKP Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Mümtaz Aktaş

Mümtaz Aktaş’tan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nazlı Ece Mutlu söz aldı. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve bunun halk üzerindeki etkisinden bahseden Mutlu, seçimden sonra halkın yaşayabileceği sorunların ancak örgütlü bir halk yaratarak giderilebileceğini, TKP’nin bu örgütlülüğü sağlamaya çalıştığını, komünist belediyeciliğin halk için yegane seçenek olduğunu söyledi.

Etkinlik Grup Memleket’in müzik dinletisiyle son buldu.

TKP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nazlı Ece Mutlu

TKP Kepez Belediye Başkanı Adayı Ozan Kapar ise Altınova Semt Evi’nde yapılan halk buluşmasında konuştu. Kapar, Türkiye'de iki temel düşmanın holdingler ve tarikatlar olduğunun altını çizdi. Yerelliklerde de bu iki temel olgunun varlığını sürdürdüğünü ve TKP'nin tam da bu iki olguya karşı mücadele yürüttüğünü söyledi. İçinden geçtiğimiz sürecin sadece bir seçim süreci olmadığını aynı zamanda emek ve sermaye arasında bir mücadele süreci olduğunu da belirten Ozan Kapar, 31 Mart sonrasında Türkiye'de emekçilerin karşılaşacağı yoksulluk ve hayat pahalılığı tablosuna karşı TKP'nin güç kazanması gerektiğini vurguladı.