Antalya'nın 5. semt evi Kepez'de açıldı

Tüm Türkiye'de aydınlanmanın ve dayanışmanın merkezi haline gelen semt evlerinin bir yenisi Antalya'nın Kepez İlçesi'nde yer alan Özgürlük Mahallesi'nde açıldı. Açılışa çok sayıda mahalleli genç, işçi, emekli ve ev kadını katıldı.

Açılış konuşmasını Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antalya İl Örgütü adına yapan Eda Mermi şunları söyledi:

"Türkiye Komünist Partisi bir süredir mahallelerde, fabrikalarda, köylerde mücadeleyi büyütmek için ülkemizin dört bir yanında semt evleri, köy evleri, işçi evleri açıyor. Bugün semt evlerine bir yenisini Özgürlük Mahallesi'nde eklemek için bir araya geldik.

TKP, açtığı semt evleri, işçi evleri ve köy evleri ile Türkiye’nin başındaki patron yanlısı, gerici iktidara karşı düzen dışı seçeneği görünür kılıyor. Biz emekçiler sırtımıza çöken bu gerici düzenden kurtulmak istiyoruz ve semt evlerinde bir araya geliyoruz, güçleniyoruz.

'İnsanca bir yaşamı savunmak için semt evleri var'

Kadınları kamusal hayattan uzaklaştıran, her geçen gün kadına karşı şiddetin ve cinayetlerin arttığı bu düzenden kurtulmak için semt evleri var. Çocuklarımıza içi boşaltılmış, gerici eğitimi layık gören düzene karşı bir arada mücadele etmek için semt evleri var. Mücadeleyi büyütmek, iktidara, bu düzene karşı omuz omuza daha güçlü olmak için, insanca bir yaşamı savunmak için semt evleri var. Özgürlük Mahallesi'nde açmakta olduğumuz semt evi, mahallede bu başlıkların ve daha fazlasının temsilcisi olacak, mücadeleyi omuz omuza büyütmek, sırtımıza çökenlerden hesap sormak için bir merkez haline gelecek, hep birlikte getireceğiz. Yolumuz açık olsun."

Açılışta Özgürlük Semt Evi adına konuşan Mine Küksar ise Semt Evi'nde yapılacak atölyeler, eğitimler ve söyleşiler hakkında bilgiler paylaştı. Mahallede bir ihtiyacı olana omuz vermek, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kısa sürede dayanışma komitelerinin kurulacağını söyledi.

Açılışta semt evinde yapılacak atölyeler, eğitimler, paneller ve söyleşiler hakkında bilgiler paylaşıldı

'Emekçiler bu karanlığa boyun eğmeyecek'

Konuşmaların bitiminde TKP Merkez Komitesi'nin açılışa gönderdiği mesaj okundu. Mesajda şöyle denildi:

"Eğitim, sağlık, çalışma, barınma olanaklarının, neredeyse yaşama hakkının emekçilerin elinden alındığı bir dönemden geçiyoruz. Laikliğin hayatımızdan tamamen çıkarılmasına dönük her geçen gün yeni girişimlerle karşılaştığımız bir dönem bu aynı zamanda.

Üzerimize çöken karanlığın dağıtılabilmesi için, emekçilerin bu dönemden güçlenerek çıkması, umudun büyümesi gerekiyor. TKP emekçilerin örgütlü gücünün büyümesinin ve umudun tüm Türkiye’ye yayılmasının önemli bir adımı olarak hiç hız kesmeksizin dört bir yanda semt evleri, işçi evleri ve köy evleri açıyor. Bu evlerde emekçileri bir araya gelmeye, dayanışmayı ve mücadeleyi örgütlemeye çağırıyor.

Biliyoruz ki emekçiler bu karanlığa boyun eğmeyecek, biliyoruz ki TKP’nin insanca bir düzen çağrısı mahallelerde, semtlerde, köylerde yankı buluyor ve her geçen gün de daha fazla bulacak.

İnsana ve gelecek güzel günlere inancı örgütlemek için kolları sıvayan, bir araya gelen siz yoldaşlarımıza ve dostlarımıza TKP Merkez Komite olarak selamlarımızı iletiyoruz."

Mahalleden yoğun destek

Bazı yurttaşların açılışa gelerek "TKP'ye ihtiyacımız vardı, iyi ki buradasınız" diyerek duygularını ifade ettikleri görüldü. Emek Partisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği temsilcilerinin de katıldığı açılış Grup Memleket'in müzik dinletisi ile sona erdi.