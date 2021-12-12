Antalya'da zam protestosu: Hükümet istifa çağrısı

Antalya'da polisin engellemelerine rağmen bir araya gelen yurttaşlar, zamlara tepki göstererek, hükümeti istifaya çağırdı.



Antalya’da Muratpaşa Kaymakamlığı’nın yasağına rağmen KESK, DİSK, TMMOB ve TTB ile kentteki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, ekonomik kriz ve hayat pahalılığına dair Aydın Kanza Parkı'nda bir araya geldi. Parkı ablukaya alan polis, kitlenin parktan çıkışına izin vermedi. Zamlara tepki gösteren kitle hükümeti istifaya çağırdı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre polisin engelleme girişimlerine tepki gösteren Antalya Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyesi Naci İşoğlu, "Yürüyüşümüzü engelleyenler bu utancın altında kalacaktır" dedi.

Basın açıklaması metnini okuyan KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Mol, engelleme girişimine tepki gösterdi. Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerinin birinin yaşandığını belirten Mol "Krizi biz yaratmadık, faturasını ödemeyeceğiz. Biz emekçileriz, biz halklarız! Emeğimizi, ekmeğimizi, haklarımızı kimselere teslim etmeyeceğiz" dedi.