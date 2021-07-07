Antalya’da yeni ışıklandırma projesi ihalesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni bir ışıklandırma projesi ihalesi yapacak. 8 Temmuz 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirileceği duyurulan ihale, daha önce falezlerin aydınlatılması projesinin uygulanacağı, Karaalioğlu, Düden ve Yavuz Özcan parkları ile Akdeniz Kent Parkı, Işıklar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında yapılması planlanan toplam 71 kalem aydınlatma ve elektrik işini kapsıyor. Yarın gerçekleşmesi planlanan ihaleyle ilgili hazırlanan şartnamede 3,5 metre uzunluğundaki sokak aydınlatma direklerinin yanı sıra 60,100 ve 200 W’lık led aydınlatma projektörlerine de yer verilmesi, tepkiler üzerine iptal edilen falezlerin ışıklandırılması projesinin yeni bir ihaleyle hayata geçirilip geçirilmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, söz konusu ihalenin falezlerin ışıklandırılması projesiyle bir ilgisinin bulunmadığını, eskiyen ve sıkıntılı olan aydınlatma sistemlerinin yenilenmesine yönelik olduğunu dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 Şubat 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentin simgelerinden biri olan ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan falezler (yalıyarlar) üzerinde ışıklandırma projesi yapacaklarını duyurdu. Ancak Başkan Böcek’in, “Yıllardır karanlık olmasıyla eleştirilen falezlerimiz aydınlanacak, Antalya ışık saçacak. Falez aydınlatma projemizle milyonlarca yerli ve yabancı misafirimizi ışıl ışıl görüntülerle karşılayacağız” ifadeleriyle duyurduğu proje, başta doğa koruma konusunda çalışmalar yapan bilim insanları olmak üzere kent kamuoyunun da tepkisine neden olmuştu.

Tepkilerin ardından proje durdurulmuştu

İlk etabı tarihi Kaleiçi ile eski Antalya limanının batısında bulunan Yavuz Özcan Parkında uygulamaya konulan proje, gelen tepkiler üzerine önce 17 Mart 2021 tarihinde durduruldu, ardından ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz’un 12 Mayıs’ta yaptığı “projeye devam edileceği” yönündeki açıklamasıyla tartışma yeniden alevlendi.

Yavuz Özcan Parkı'nda tepki çeken görüntüler

Antalya Kent Konseyi de bir rapor hazırlayarak projenin falezlere vereceği zararlara dikkat çekerek, kentleşme baskısı altındaki falezlerin ışıklandırılmaya değil, korumaya ihtiyacı olduğunu kaydetti. Projenin uygulamasının başlatıldığı Yavuz Özcan Parkı’ndaki inşaat görüntülerinin aylarca kirlilik yaratması ise tepkiyle karşılanırken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 15 Haziran’da bir açıklama yaparak falezlerin ışıklandırılması projesinin tamamen iptal edildiğini duyurdu.

'Falezlerin ışıklandırılması projemizi iptal ettik'

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Seçim sözlerimizden biri olan falezlerin ışıklandırılması projemizi iptal ettik. Hem vatandaşlarımızın hem de STK’ların hassasiyeti doğrultusunda bu kararı aldık. ‘Biz birlikte yaparız’ anlayışımız gereği, çevre dostu Antalya için ortak akılla kentimize hizmetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamadan bir gün sonra yeni ihale ilanı

Ancak Başkan Böcek’in bu açıklamasının ardından 16 Haziran günü Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni bir ışıklandırma projesinin ihalesinin yapılacağını duyurdu. Yerel basında ve EKAP’ta yer alan ihale duyurusunda, Muratpaşa ilçesi sınırlarında bulunan Karaalioğlu, Düden ve Yavuz Özcan parkları ile Akdeniz Kent Parkı, Işıklar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında toplam 71 kalemden oluşan elektrik ve aydınlatma işinin yaptırılacağı belirtilmesi dikkat çekti. İhalenin ardından, yüklenici firma ile yapılacak sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 5 gün içinde yer tesliminin yapılacağı, projenin uygulamasının ise 180 gün içinde bitirileceği kaydedildi.

Yavuz Özcan Parkı'ndaki projeye ait malzemelerin kaldırılmaması eleştiri konusu oldu

Yeni ihale neleri kapsıyor?

8 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan ihaleyle ilgili hazırlanan teknik şartnamede, proje kapsamındaki uygulamalar ise şöyle sıralandı:

"Karaalioğlu Parkında hali hazırda olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış aydınlatma sisteminin demonte edilerek yerine can ve mal güvenliğini sağlayacak yeni aydınlatma sisteminin kurulması ve piknik, festival, toplantı, Kurumumuza ait WC-işletme-WIFI, sulama sistemleri vb. alanların enerji ihtiyaçlarını karşılayan toplu elektrik dağıtım panolarının ve yetersiz kalan altyapı tefrişatlarının yenilenmesi. Düden Parkında hali hazırda olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış aydınlatma sisteminin demonte edilerek yerine can ve mal güvenliğini sağlayacak yeni aydınlatma sisteminin kurulması ve piknik, festival, toplantı, Kurumumuza ait WC-işletme-WIFI, sulama sistemleri vb. alanların enerji ihtiyaçlarını karşılayan toplu elektrik dağıtım panolarının ve yetersiz kalan altyapı tefrişatlarının yenilenmesi.

Cumhuriyet meydanında İdarenin belirlediği hali hazırda olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış aydınlatma sisteminin demonte edilerek yerine can ve mal güvenliğini sağlayacak yeni aydınlatma sisteminin kurulması ve İdarenin göstereceği aydınlatma direklerinin demontajının yapılarak, ankraj yapılarının kuvvetlendirilmesi kaydıyla tekrar montajının yapılması. Yavuz Özcan Parkında hali hazırda olan aydınlatma sisteminde topraklama sisteminin ve pano tefrişatının iyileştirilmesi, Akdeniz Kent Parkında hali hazırda olan aydınlatma sisteminde topraklama sisteminin ve pano tefrişatının iyileştirilmesi. Işıklar Caddesinde hali hazırda olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış aydınlatma direk ve armatürlerinin demonte edilerek yerine can ve mal güvenliğini sağlayacak yeni aydınlatma direk ve armatürlerinin montajının yapılması.”

Başdanışman: İhalenin falez projesiyle ilgisi yok

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, söz konusu ihalenin falezlerin ışıklandırılması projesiyle bir ilgisinin bulunmadığını, eskiyen ve sıkıntılı olan aydınlatma sistemlerinin yenilenmesine yönelik olduğunu dile getirdi. Falezlerin ışıklandırılması projesinin iptal edildiğini ve geride kaldığının altını çizen Oğuz, Yavuz Özcan Parkı’ndaki projeye ait inşaat malzemelerinin kaldırılacağını ancak ihale süreci devam ettiği için bekletildiğini söyledi. Falezlerin ışıklandırılması projesinin habitata zarar verecek bir proje olmadığını savunan Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Oğuz, projenin iptal edilmesine üzüldüğünü belirterek, “Antalya bir fırsatı kaçırdı” diye konuştu.

Antalya Cumhuriyet Meydanı, kapsamlı bir proje ile yenilenerek 30 Ağustos 2017 tarihinde şarkıcı Murat Boz’un verdiği konser eşliğinde açılışı yapılmıştı.