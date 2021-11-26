Antalya'da sokak ortasında kadına bıçaklı saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde Akçaalan Mahallesi'nde 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Naciye D., çocuğu ile birlikte kayınpederine giderken eşi Süleyman D.'nin erkek kardeşi Ali D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ali D. aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Naciye D.'yi darp ederek saçından sürükledi. Genç kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 yerinden bıçak darbesi aldığı belirlenen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Naciye D., ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali D. ise polis merkezine götürüldü.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)