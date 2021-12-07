Antalya'da sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, araçlar yolda kaldı

Antalya’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve yağış dolayısı ile çok sayıda araç dere yatağına dönen yollarda mahsur kaldı.

Sağanak ve fırtına ağaçları yola ve araçların üzerine devirdi. Saatteki hızı 60 kilometreye kadar yükselen şiddetli rüzgar nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi E Bloğun dış kalama cephesi yerinden sökülüp yere düştü. Manavgat Caddesinde bulunan bir mağazanın çatısı uçtu.

Antalya Balıkçı barınağında ise balıkçı tekneleri zor anlar yaşadı. Halatı kopan bir tekneyi vatandaşlar, güçlükle yeniden iskeleye bağladı. Fırtına dev dalgalardan limana sığınan tekneler de beşik gibi sallandı. (İHA)