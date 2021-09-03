Antalya'da ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayıp sınır ilçeler Gündoğmuş, Alanya, Akseki ve İbradı'ya yayılarak 10 gün boyunca devam eden orman yangınlarında, 60 bin hektara yakını ormanlık alan olmak üzere yerleşim ve tarım alanlarıyla birlikte toplam 75 bin hektar alan küle döndü.

Bölgede yangın riskinin devam ediyor olması nedeniyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı imzalı genelgeyle, ormanlık alanlara giriş yasağının süresi de uzatıldı. Genelgede, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, Antalya'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Vali Ersin Yazıcı imzalı genelgede şunlara yer verildi: