Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Merkezi
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor. (AA)