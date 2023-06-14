Antalya’da inşaattan düşen işçi: 'Şirket hastane masrafları için pazarlık yaptı'

Antalya Döşemealtı’nda Dirmil İnşaat’a ait bir binanın yapımında çalışan işçi, 4,5-5 metre yüksekten düşerek iş kazası geçirdi.

Dirmil İnşaat’a ait bir binanın yapımında sigortasız olarak çalıştırıldığını belirten işçi, yaşadığı iş kazasının ardından uğradığı haksızlıkları Patronların Ensesindeyiz’e (PE) anlatarak, “İş esnasında dengemi kaybederek 4,5-5 metre yükseklikten düştüm. Düşerken ayaklarımın üzerine doğru hareket edince topuklarım çatladı” dedi.

'Hiçbir yetkili benimle ilgilenmedi'

Kaza sonrası şirket yetkililerinin kendisiyle ilgilenmediğini aktaran işçi, “İnşaat alanındaki hiçbir yetkili benimle ilgilenmedi, arkadaşımın arabasıyla hastaneye götürüldüm. Kepez Devlet Hastanesi’nde tedavim yapıldı. Sigortam olmadığı için tedavilerin ardından 90 bin TL masraf çıkarıldı” dedi.

Yaşanan iş kazasının üstüne firmanın kendisiyle hastane masrafları için pazarlık yaptığını belirten işçi, “Hastane masraflarının toplamı 90 bin lira tuttu. Ancak firma bana 50 bin TL vermeyi önerdi. Bu hastane masraflarımı dahi karşılamaya yetmeyen bir rakamdı. Şirket benimle rakam pazarlığına girdi. Hem iş kazası geçirdim, hem de masrafların bir kısmını bana ödetmeyi öneriyor” diyerek önerilen masrafı kabul etmediğini her türlü hakkını arayacağını aktardı.

Patronların Ensesindeyiz'den uyarı

Patronların Ensesindeyiz'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, sigortasız işçi çalıştırmaya derhal son verilmesi çağrısı yapıldı:

"Patronların Ensesindeyiz olarak Dirmil İnşaat’ı uyarıyoruz. Sigortasız işçi çalıştırmaya derhal son verin. İş güvenliği konusunda gereken adımlar inşaat alanında derhal atılmalı, işçinin tüm masrafları ve ödemeleri derhal tamamlanmalıdır. Yapılanlar alenen suçtur! Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

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