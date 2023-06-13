Başakşehir'deki fabrika yangını 70 saat sonra kontrol altına alındı

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.

Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca müdahale etti. Ön kısmında yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların girişlerine izin verilmedi. Üst katlarında başlayan ve binanın tamamına sirayet eden yangın nedeniyle binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları yapıldı.

İtfaiyenin 31 araç 95 personelle müdahale ettiği yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Binada soğutma çalışmaları ise devam ediyor. (AA)