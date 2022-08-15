Antalya’da dehşet verici köpek ölümleri

Antalya kent merkezinde bir hafta içinde 8 köpeğin şüpheli ölümü tedirginlik yarattı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde 9 Ağustos Salı gününden bu yana 8 köpeğin öldüğünü dile getiren mahalle sakinleri hayvanların kasıtlı olarak zehirlendiğini düşünüyor. Muratpaşa Belediyesi yetkilileri 1551 Sokak’taki iki parkta zirai zehir tespit edildiğini belirten bir uyarı yazısı asarak tedbir amacıyla parkları 15 gün süreyle kapattı.

Köpek ölümleriyle ilgili polis inceleme başlatırken ölen hayvanlar üzerinde otopsi yapıldığı ancak sonucun henüz açıklanmadığı öğrenildi.

Zehir tespit edilen iki park kullanıma kapatıldı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesinde 9 Ağustos Salı gününden bu yana yaşanan köpek ölümleri mahalle halkını tedirgin etti.

Bir hafta içinde 8 köpeğin öldüğünü, bazılarının ise kayıp olduğunu dile getiren mahalle sakinleri hayvanların zehirlendiğini düşünüyor. Olay yerine gelen polis inceleme başlatırken Muratpaşa Belediyesi yetkilileri ise tedbir amacıyla 1551 sokakta bulunan iki parkı tedbir amacıyla 15 gün süreyle kullanıma kapattı.

Belediyenin parka astığı uyarı afişinde, “Bu alanda tehlikeli (zehirli) zirai madde tespit edilmiştir. Alan 15 gün süreyle kullanıma kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Otopsi sonucu bekleniyor

Ölen hayvanlardan biri üzerinde otopsi yapıldığını ancak sonucun henüz kendilerine ulaşmadığını dile getiren bir mahalle sakini yaşanan olayı şöyle anlattı:

“Her gün pek çok köpeğin feci şekilde can çekişerek ölmesi hepimizi derin üzüntüye boğdu. Yıllardır bu mahallenin bir parçası olan ve çok sevilen köpeklerin zehirlenerek yaşamdan koparılması adeta yas havası yarattı. Bu köpekler her apartmanın verdiği yiyeceklerle yaşamına devam eden, çocukların sevgilisi, dünya tatlısı canlılardı.”

Tedirginlik bitmedi, köpek ölümleri devam ediyor

Mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine Muratpaşa Belediyesi’nin bölgedeki iki parkı kullanıma kapattığını anımsatan mahalle sakini, “Ancak tedirginlik son bulmadı çünkü köpek ölümleri devam ediyor. Hatta bu köpeklerin arasına sahipli ve tasmalı gezen köpekler de eklendi. Bu köpeklerin sahipleri çaresizliği çok derinden hissediyor, adeta evlatları gibi olan köpeklerinden koparıldılar çünkü. Birçok kedinin de bu zehirlemede yaşamını yitirdiği biliniyor” diye konuştu.

Sokak hayvanları hedef mi gösteriliyor?

Sokak hayvanları için oluşturulan ve bu hayvanların hedef gösterilmesine neden olduğu öne sürülen HAVRİTA adlı dijital harita uygulamasına da dikkat çeken mahalle sakinleri, “Bu uygulama sayesinde köpeklerin yaşadığı çevrelerin işaretlenmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Bu işaretlemelerin yapılması, köpeklerin kolayca hedef gösterilmesi anlamına geliyor. Kaldı ki ölümlerin yaşandığı bu sokakların bu uygulamada işaretlenmiş olduğu rahatça görülebilir” görüşünü dile getirdi.

'Çocuklar da zehre maruz kalabilir' endişesi

Köpeklerin zehirlenmesi amacıyla çocuk parklarına zehir atılmış olmasının tüm anneleri de paniğe sürüklediğine değinen mahalle sakinleri, çocukların söz konusu parklarda rahatça oynarken zehre maruz kalabileceğinden endişe ettiklerini belirtiyor.

Polis bölgedeki kamera kayıtlarını topladı

Meydankavağı Mahallesinde yaşayan hayvan ölümlerinin ardından polise pek çok kez şikâyet yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi görevlileri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Mahalledeki apartmanların video kayıt örneklerini alan polisin olayın faillerinin bulunmasına yönelik incelemesi sürüyor.

Mahalleli tedirgin, olayın çözülmesini istiyor

Mahalle sakinlerinin endişeleri de aynı şekilde sürüyor.

Faillerin bir an önce tespit edilerek gereken cezanın verilmesini talep eden bir mahalle sakinleri “İnsanlar hala korku içinde, köpeklerini dışarı çıkartamayacak duruma geldiler. Mahalle sessiz, çünkü çocuklar parkta bile oynayamıyor, acı ve sır dolu ölümler devam ediyor. Tek isteğimiz duyulmak ve anlaşılmak, bir yardım eli. Devletin yanımızda olması, sokaktaki zehrin tespiti ve temizlenmesini istiyoruz. Artık ölümlerin son bulmasını, bu zalimliği yapanların cezasız kalmamasını istiyoruz” görüşünü dile getirdi.