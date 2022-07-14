Kedi köpek satışında yeni düzenleme: Vitrinden değil, kataloglardan satılacak

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile bugün itibariyle petshoplarda kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Ancak petshop işletmesi sahipleri satışı yapılacak hayvana ait bilgi ve fotoğrafların internete yüklenerek satışını gerçekleştirebilecek.

DHA'da yer alan habere göre, hayvanlar petshop sahipleri tarafından belirlenecek çiftliklerde tutulacak. Denetimler ise Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından yapılacak. Vitrinden kedi ve köpek satışı yapanlara 2 bin 43 TL para cezası uygulanacak.