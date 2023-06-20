Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DHA'nın haberine göre Aksu ilçesine bağlı Çalkaya ve Hacıaliler mahalleleri arasında bulunan inşaat sahasındaki bir konteynerde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İnşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, Aksu Belediyesi arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Havadan 2 uçak, 3 helikopter, karadan da 11 arazöz, su ikmal aracı, itfaiye araçları ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu, yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.