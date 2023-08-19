Antalya'da bir kişi 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı

Antalya'da, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürülen 42 yaşındaki N.D. adlı kadın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir kafede, Hollanda doğumlu olduğu öğrenilen N.D.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Durumun emniyet görevlilerine bildirilmesinin ardından kadın gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.D., Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.