Antalya'da bir aracın çarptığı 2 bisikletli yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde ticari aracın iki bisiklete çarpması sonucu bisikletliler Faruk Tufan Tutar ile Yunus Er yaşamını yitirdi.

Olay dün saat 20.30 sıralarında Alanya ilçesine bağlı İncekum mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat'tan Alanya istikametine gitmekte olan O.G. idaresindeki 07 LKV 76 plakalı ticari araç, aynı yönde bisikletleriyle yan yana giden iki kişiye çarpıp metrelerce sürükledi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bisikletleri kullanan Faruk Tufan Tutar ve Yunus Er'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çarpmanın ardından bariyerlere çarpıp hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra deniz kenarında jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alınan sürücünün 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi.