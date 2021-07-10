Dostları Umut Gündüz'ü anıyor: Bisikletli cinayetlerine son!

Geçen yıl 15 Temmuz’da alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren bisikletçi Umut Gündüz ölüm yıl dönümünde İstanbul’da anılacak.

Umut’un kaybının ardından bisikletli ölümlerinin durdurulması, adil bir yargılanma süreci işletilerek kazaya sebep olan sürücünün caydırıcı bir ceza alması, bisiklet sporunun yaygınlık kazanabilmesi, bisikletlilerin güvenliğinin sağlanması için Umut’un ailesi, yoldaşları ve dostları tarafından bir mücadele sürdürülüyor. Bu kapsamda yıl içinde "UmutaSesOl" başlığı ile birçok dayanışma etkinliği düzenlenmişti. 15 Temmuz’da Umut’un ölüm yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da bir anma etkinliği gerçekleştirilecek.

Umut’un yoldaşları ve arkadaşları Umut’un sporunu ve hayallerini yaşatmak, kuralsızlık ve ihlaller silsilesinde her yıl gerçekleşen yüzlerce bisikletli ölümüne dur demek için 15 Temmuz’da saat 09.30’da Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda buluşarak bir basın açıklaması ve akabinde Bebek’e doğru bir bisiklet sürüşü gerçekleştirecek.

Umut’un dostları, tüm bisikletlileri ve yurttaşları, bisikletli ölümlerine dur demek için basın açıklamasına ve bisiklet sürüşüne katılmaya davet ediyor.