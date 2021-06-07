Antalya’da bahçe ve seralar için su aboneliği durduruldu

Antalya’da bazı yeraltı kuyularında kurumalar görülmesi üzerine bahçe ve seralar için verilen su abonelikleri geçici olarak durduruldu. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından yapılan duyuruda, “bahçe ve Seralarda insani tüketim amacı ile verilmekte olan bahçe-sera abonelikleri, ülkemizde ve bölgemizde yağışların yetersiz olmasından dolayı yeraltı sularında düşümler, bazı kuyularda ise kurumalar izlenmeye başlandığından, ilimiz genelinde yönetim kurulumuzun 25.05.2021 tarih ve 2021/193 sayılı kararı gereği 26.05.2021 - 01.11.2021 arasında geçici olarak durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Yeni abonelik başvuruları beklemeye alınacak

Alınan karar gereği bildirilen tarih aralığında yeni başvuru alınmayacağı belirtilen ASAT’ın duyurusunda, başvurusu yapılmış ve olumlu sonuçlanmış olan abonelik taleplerinin ise beklemeye alınarak işlem yapılmayacağı kaydedildi.

Kaş bölgesinde kaçak inşaat için sera aboneliği alınıyordu

Antalya’da özellikle Kaş-Kalkan bölgesinde sahte seralarla alınan elektrik ve su aboneliklerinin kaçak inşaatlar için kullanılması gündeme gelmişti. Tarımsal üretim yapma gerekçesiyle alınan aboneliklerin ardından elektrik ve suyun kayıt dışı turizmi de körükleyen kaçak villa inşaatlarında kullanılması su kaynaklarının tehdit etmesinin yanında tarımsal üretimde de kayıplara neden oluyor.

Elektrik ve su aboneliği almak için araç olarak kullanılan geçici bir sera iskeleti