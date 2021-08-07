Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

Antalya'da polisin ihbar üzerine gittiği evde, Müşerref Şeber ve Semra Pişkin'i ölü olarka buldu.

Haber Merkezi

Antalya'da 71 yaşındaki anne ve 42 yaşındaki kızı birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.

Antalya'da polisin ihbar üzerine gittiği evde, anne ve kızının cesetleri bulundu.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle pencereden eve girdi.

71 yaşındaki Müşerref Şeber ile kızı 42 yaşındaki Semra Pişkin'in farklı odalarda cesedi bulundu.

Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

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