Antalya, Mersin ve Adana'da orman yangınları: Yerleşim yerleri tahliye edildi, yaralılar var

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Yol sabah saatlerinde kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Antalya-Isparta karayoluna kadar ulaşan yangında alevlerin kara yolunun karşısına geçmesi ekiplerin yoğun müdahalesiyle önlendi.

Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 5 uçak ve 10'dan fazla helikopterin yanı sıra 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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İki ilçede 254 ev tahliye edildi

Yangın nedeniyle Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Mahallesi'nde 40, Karaöz Mahallesi'nde 10, Yumuk Mahallesi'nde 29 hane ve 18 ahır, Kepez ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde de 175 hane tahliye edildi.

Bölgede hayvan tahliyelerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Orman yangınına müdahale çalışmalarına Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta Belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Öte yandan mobil iletişim şebekelerinde meydana gelen kesintiler nedeniyle bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırıldı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yangından 8 kişi etkilendi

Yangından 8 vatandaş etkilendi. 2 kişi bacaklarındaki yaralanma şikayeti nedeniyle hastaneye sevk edildi, 6 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı.

CK Akdeniz Elektrik tarafından bölgede yaşanan elektrik kesintisinden toplam 2 bin 329 abonenin etkilendiği bildirildi.

Yangının söndürüldüğü bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit, Defterdarlık ekiplerince de zarar tespit çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Kırsal kesimdeki vatandaşlar da ilaçlama makinelerine su doldurarak yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çevre illerden gelen gönüllüler ve orman işçileri, ormanlık alan içerisindeki alevlere müdahale ediyor.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı

Adana'da ise Kozan ilçesi Doğanalanı Mahallesi kırsalında başlayan yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.

Yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mersin'de muz seraları bölgesinde yangın başladı

Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda da dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel yönlendirildi. Çalışmalara destek olması amacıyla yangın mahalline 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler de sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sürüyor.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

OGM son durumu paylaştı: 'Yangınların enerjisi düşürüldü'

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), X sosyal medya platformundaki hesabından Antalya'nın Aksu ve Kumluca, Mersin'in Bozyazı ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Yangınların enerjisinin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisini düşürdük. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla, içinde barındırdığı sayısız canla 'yeşil vatan' hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım, bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım.

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