Antalya’da orman yangını büyüyor: Kent merkezine kül yağdı

Antalya’nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bölgeden yayılan dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Kara ekiplerinin 45 arazöz, 2 iş makinesi, 275 personel ve yangın işçisiyle karadan başlattığı çalışmalara 9 helikopter ve 3 uçak ile hava desteği de sağlandı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

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Çok sayıda ev tahliye edildi

DHA’nın aktardığına göre Karaöz Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında tek bir noktada başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine çok sayıda evde oturanlar tahliye edildi. Antalya güzergahından Karaöz’e giriş yapılan noktada alevlerin yolu sarması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangına müdahale çalışmalarına destek verdi. Mahalle sakinleri traktörlerle alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise yangının evlerine ulaşmasını engellemek için binaların çevresinde barikat kurdu.

Bir ev tamamen yandı

Aksu ilçesi Karaöz Mahalle Muhtarı Ahmet Karakış, “Yangının başlamasının hemen ardından mahalledeki çok sayıda evi tahliye ettik. Şu ana kadar 1 ev tamamen yandı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Bütün gücümüzle yangının söndürülmesi için uğraşıyoruz” dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlara ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir" denildi.

Alevler Döşemealtı sınırlarına ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi

Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı.

Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle tahliye edildi.

Orman işçilerine ambulansta müdahale edildi, kent merkezine kül yağdı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan ve dumandan etkilenen orman işçilerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler vatandaşların evlerini tahliye etmesi için anonsla çağrıda bulundu.

Yangın bölgesinde oluşan küller rüzgarın etkisiyle Antalya kent merkezine yağdı.

Serik ilçesinde de yangın çıktı: 5 ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde de ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bölgedeki evler tahliye edilirken, 5 ev yangında kullanılamaz hale geldi.

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