Antalya Kemer Royal Towers Hotel’de hak gaspı

Antalya Kemer’in Kiriş bölgesinde yer alan Royal Towers Hotel’de çalışan turizm emekçileri, Ağustos ayında bir süre çalıştıktan sonra sebep gösterilmeden işten atıldı. İşçiler, yönetim kararı denerek işten çıkarıldıklarını belirttiler.

Patronların Ensesindeyiz'e gelen ihbara göre; 5 Eylül’de Ağustos maaşlarının yatmasını bekleyen işçiler, Eylül sonuna gelinmesine rağmen ödemelerini alamadıklarını ve karşılarında konuya dair muhatap bulamadıklarını aktardı.

Otelde denetlemelerin yetersiz olduğunu ve çok fazla sigortasız, kaçak işçi çalıştırıldığını da ekleyen otel emekçileri haklarını alana kadar mücadele edeceklerini duyurdu.

Patronların Ensesindeyiz Antalya Turizm Emekçileri Dayanışma Ağı, sürecin takipçisi olacağını ilan ederek,‘’Royal Towers Hotel yönetimi derhal işçilerin ödemelerini yapmalı, mağduriyetlerini gidermeli, kaçak işçi çalıştırmaya son vermelidir!’’ açıklamasında bulundu.