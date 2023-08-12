Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ziyaretçi yasağı' açıklaması

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya il ve ilçelerindeki hastanelerde, Covid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısı ile ziyaretçi alımı konusunda kısıtlama iddialarını yalanladı.

Yurttaşlara sadece yetkili kurumların açıklamalarına itibar edilmesi çağrısı yapılan açıklamada "Covid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısı ile ziyaretçi alımı konusunda kısıtlama söz konusu değildir" denildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan 'Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 varyantı nedeniyle ziyaretçi alınmadığı' yönündeki iddialar üzerine, İl Sağlık Müdürlüğümüz bu kısa açıklamayı gerekli görmüştür: Antalya il ve ilçelerindeki hastanelerimizde, Covid-19 varyantı ya da buna benzer herhangi bir sebep dolayısı ile ziyaretçi alımı konusunda kısıtlama söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu türden asılsız iddialara itibar etmemeleri ve sadece yetkili kurumlarca yapılan resmi açıklamaları esas almaları şehrimizin huzuru ve sağlığı önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."